06 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
06 Nisan 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Kurtuluş Günü Felaketi
01:45 Avanak Abdi
02:15 Ramo
03:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
04:45 Cumartesi Sürprizi
05:30 Pazar Sürprizi
06:00 Kuaförüm Sensin
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
13:00 Kuaförüm Sensin
14:15 Öyle Olsun
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
20:00 Yol Arkadaşım
22:15 Avanak Abdi
22:30 Yol Arkadaşım
Kaynak: InterSinema.com