06 Nisan 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Kurtuluş Günü Felaketi

01:45 Avanak Abdi

02:15 Ramo

03:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:45 Cumartesi Sürprizi

05:30 Pazar Sürprizi

06:00 Kuaförüm Sensin

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

13:00 Kuaförüm Sensin

14:15 Öyle Olsun

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

20:00 Yol Arkadaşım

22:15 Avanak Abdi

22:30 Yol Arkadaşım

Kaynak: InterSinema.com