06 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:15 Güzel Köylü

01:50 Kiralık Aşk

03:30 Kiralık Aşk

04:00 Türk Müziği

05:10 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Çilek Kokusu

09:00 Delisin

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:45 Erkenci Kuş

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Minyonlar

20:00 Anne

21:45 Minyonlar

22:15 Sefirin Kızı

23:30 Güzel Köylü

Kaynak: InterSinema.com