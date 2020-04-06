06 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
06 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Ya İstiklal Ya Ölüm
02:30 Benim Adım Melek
02:55 Diriliş Ertuğrul
04:50 Ömür Dediğin
05:00 Ailenin Yeni Üyesi
05:20 Küçük Hanımefendi
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
07:45 Beni Böyle Sev
07:45 Uğurlugiller
08:00 İyilik Kulübü
08:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
08:55 Ferhunde Hanımlar
09:30 İyi Fikir
10:25 Diriliş Ertuğrul
11:30 Kralın Kızı
13:15 Ailenin Yeni Üyesi
14:15 Uzaktan Erişim
14:15 Zinde Kal
14:20 3'te 3 Tarih
15:15 Dizi
15:15 Sağlıklı Mutfak
16:15 Uzaktan Erişim
16:15 Sağlıklı Mutfak
17:00 Tozkoparan
17:15 Meraklı Köfteci
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
20:00 Sultan
23:40 Mavi Bisiklet
23:45 Sultan
Kaynak: InterSinema.com