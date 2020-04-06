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06 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı

06 Nisan 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

06.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 06:45
06 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Sol Şerit

01:30 Zalim İstanbul

02:30 Zalim İstanbul

03:20 Çok Gezenti

03:30 Çocuklar Duymasın

04:30 Çocuklar Duymasın

05:00 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

06:00 Hırsız Polis

07:45 Çocuklar Duymasın

10:00 Geniş Aile

10:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:30 Küçük Ağa

16:00 Merhamet

16:30 Zalim İstanbul

17:30 Doktorlar

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:00 Yalan Dünya

23:15 Kanıt

23:30 Sol Şerit

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: çocuklar duymasın dizisi, İstanbul, TV, TV
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Haberler ›› TV ››06 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler

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