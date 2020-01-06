06 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Sonu
00:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Lig Arası
01:45 Futbolun Şehirleri
03:30 Maç Saati
04:45 Maç Saati
05:15 Maç Sonu
06:30 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Sonu
08:45 Maç Saati
10:00 Lig Arası
10:30 Maç Sonu
11:00 UEFA Avrupa Ligi
12:30 Maç Saati
13:45 Maç Saati
13:45 İlk Yarının Golleri
14:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü
15:00 Özel Röportaj
15:30 Maç Sonu
16:00 Lig Arası
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Önü
19:00 Özel Röportaj
20:00 Lig Arası
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Sonu
22:00 Taraftar
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
23:30 STSL Maç Özetleri