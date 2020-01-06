06 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Sonu

00:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Lig Arası

01:45 Futbolun Şehirleri

03:30 Maç Saati

04:45 Maç Saati

05:15 Maç Sonu

06:30 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Sonu

08:45 Maç Saati

10:00 Lig Arası

10:30 Maç Sonu

11:00 UEFA Avrupa Ligi

12:30 Maç Saati

13:45 Maç Saati

13:45 İlk Yarının Golleri

14:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü

15:00 Özel Röportaj

15:30 Maç Sonu

16:00 Lig Arası

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

19:00 Özel Röportaj

20:00 Lig Arası

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

22:00 Taraftar

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

23:30 STSL Maç Özetleri