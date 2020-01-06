06 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Basketbol Süper Lig Karş.

01:30 Stadyum

03:30 2019 Derleme

04:00 Spor Hafta Sonu

06:15 2019 Derleme

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Goller

09:30 2019 Derleme

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 2019 Derleme

13:00 Spor Bülteni

13:50 2019 Derleme

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:00 Kamp Günlüğü

19:00 Spor Merkezi

21:00 Spor Ana Haber

21:30 Stadyum

23:00 Transfer Gündemi