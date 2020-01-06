06 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Basketbol Süper Lig Karş.
01:30 Stadyum
03:30 2019 Derleme
04:00 Spor Hafta Sonu
06:15 2019 Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Goller
09:30 2019 Derleme
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019 Derleme
13:00 Spor Bülteni
13:50 2019 Derleme
14:00 Spor Stüdyosu
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:00 Kamp Günlüğü
19:00 Spor Merkezi
21:00 Spor Ana Haber
21:30 Stadyum
23:00 Transfer Gündemi