07 Aralık 2019 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Ferhat ile Şirin
02:45 Temizlik Benim İşim
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Kadın
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Yaparsın Aşkım
12:15 Her Yerde Sen
13:45 Temizlik Benim İşim
15:30 Yasak Elma
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
20:00 Ferhat ile Şirin
23:15 Yasak Elma