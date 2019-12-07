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07 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

07 Aralık 2019 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

07.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 06:4507 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Afili Aşk

01:00 Azize

03:00 Kaybedenler Kulübü

03:30 Arda ile Omuz Omuza

04:15 Akasya Durağı

04:45 İkizler Memo-Can

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

06:45 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 D Cumartesi

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Azize

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Arka Sokaklar

16:15 Zalim İstanbul

18:45 Kanal D Haber Haftasonu

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

20:00 Chefs Arena

22:45 Azize


Arka Sokaklar Dizisi, Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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