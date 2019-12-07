07 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çocuk

01:50 Sevdim Seni Bir Kere

02:50 Ufak Tefek Cinayetler

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Ufak Tefek Cinayetler

04:45 Korkusuzlar

05:20 Kiralık Aşk

07:00 Yüksek Sosyete

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:30 Dizi

10:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Güvercin

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sevgili Geçmiş

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:30 Güvercin

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Sevgili Geçmiş

20:00 Benim Tatlı Yalanım