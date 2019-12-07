07 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Aileler Yarışıyor

01:55 Şampiyon

03:00 Şampiyon

04:10 Paşazade

04:40 İyilik Kulübü

05:15 İncir Ağacı

05:25 İyilik Kulübü

06:00 Ömür Dediğin

06:10 Şampiyon

06:30 6 Mantı

07:10 6 Mantı

07:40 Beni Böyle Sev

08:20 Beni Böyle Sev

09:05 Baba Can'dır

10:05 1'de Bugün

10:15 Kalk Gidelim

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

14:10 Tozkoparan

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

15:40 Şampiyon

16:00 Şampiyon

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim