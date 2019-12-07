07 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Aileler Yarışıyor
01:55 Şampiyon
03:00 Şampiyon
04:10 Paşazade
04:40 İyilik Kulübü
05:15 İncir Ağacı
05:25 İyilik Kulübü
06:00 Ömür Dediğin
06:10 Şampiyon
06:30 6 Mantı
07:10 6 Mantı
07:40 Beni Böyle Sev
08:20 Beni Böyle Sev
09:05 Baba Can'dır
10:05 1'de Bugün
10:15 Kalk Gidelim
11:35 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
14:10 Tozkoparan
15:00 1'de Bugün
15:10 İncir Ağacı
15:40 Şampiyon
16:00 Şampiyon
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Kalk Gidelim