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07 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

07 Aralık 2019 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

07.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 06:4507 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Beni Takip Et

02:30 Kelime Oyunu

03:40 Kanıt

05:00 Sende Yap

05:00 Yeniden Konuşalım

06:00 Kader Bağları

06:00 Şöhretin Bedeli

07:00 Geçmişin Gölgesinde

08:30 Çocuklar Duymasın

09:45 Çok Gezenti

10:30 Yaprak Dökümü

10:45 Yeniden Konuşalım

12:15 Rehber

13:30 Sen de Yap

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:30 Küçük Ağa

16:45 Çocuklar Duymasın

16:45 Annem

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

21:00 Şeref Meselesi

23:30 Kanıt

23:45 Bordo Bereliler Suriye


çocuklar duymasın dizisi, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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