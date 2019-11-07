07 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:00 Real Madrid - Galatasaray
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
02:45 Maç Saati
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Dünden Bugüne
10:30 Süper Lig Top 10
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Dünden Bugüne
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 UEFA Avrupa Ligi Özel
17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri
17:30 Taraftar
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 Haftanın Öyküleri
19:40 UEFA Avrupa Ligi
20:45 Krasnodar - Trabzonspor
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:55 Krasnodar - Trabzonspor
22:50 Braga - Beşiktaş
23:00 Taraftar
23:45 UEFA Avrupa Ligi