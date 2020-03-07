07 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:45 Zümrüdüanka
02:00 Temizlik Benim İşim
03:00 Temizlik Benim İşim
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Zümrüdüanka
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
12:15 Hayat Sevince Güzel
13:00 4N1K
13:15 Yasak Elma
13:45 Temizlik Benim İşim
15:00 Yasak Elma
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
16:00 Zümrüdüanka
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Öğretmen
20:00 Zümrüdüanka
22:45 Mucize Doktor
23:45 Yasak Elma