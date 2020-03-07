07 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sefirin Kızı
00:45 Çember: 13. Adım
02:30 Taşıyıcı: Son Hız
03:00 Sevdim Seni Bir Kere
04:10 Hayalimdeki Gelinlik
05:50 Güzel Köylü
06:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Benim Tatlı Yalanım
07:30 Çilek Kokusu
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Dizi
13:00 Güvercin
13:30 Gerçeğin Peşinde
15:45 Babil
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Babil
20:00 Pasifik Savaşı: İsyan
22:15 Pasifik Savaşı: İsyan