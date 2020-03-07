07 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Spor Artı
02:00 Napoli - Inter
02:00 Stadyum
03:45 Süper Lig Özetler
04:15 La Liga Özetler
04:15 Lig Raporu
04:45 Spor Atlası
04:45 İngiltere Premier Lig Goller
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
05:00 Takvim Yaprakları
05:05 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 Futbolun En Büyük Sahnesi
07:35 Olimpiyat Yıldızları
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:15 Lig Raporu
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
12:55 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Özetler
13:50 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji
14:45 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
16:00 Avrupa Stüdyosu
17:00 Spor Akşamı
17:50 Crystal Palace - Watford
18:00 Spor Merkezi
18:45 Süper Lig Özetler
19:00 Crystal Palace - Watford
20:00 Dakika Skor
21:45 Stadyum
23:55 İleri Üçlü
23:55 Teknik Analiz