07 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:15 Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

05:15 Maç Sonu

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

09:30 Maç Sonu

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:30 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

15:30 Maç Sonu

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

19:00 Maç Saati

21:00 beIN Manşet

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

Kaynak: InterSinema.com