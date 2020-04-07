07 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
07 Nisan 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
07.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 06:45
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:15 Maç Sonu
01:45 Futbolun Şehirleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
05:15 Maç Sonu
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:15 Süper Lig Maç Özetleri
09:30 Maç Sonu
11:00 Haftanın Öyküleri
11:30 Dünden Bugüne
12:30 Maç Saati
13:45 Maç Saati
14:00 Maç Saati
15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
15:30 Maç Sonu
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Önü
19:00 Maç Saati
21:00 beIN Manşet
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Sonu
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, beIN, TV, TV