07 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:15 Kuzey Güney

01:45 Cesaret Oyunu

03:00 Gelinim Mutfakta

03:00 Arda ile Omuz Omuza

03:45 5N 1K

04:40 Yabancı Damat

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Geniş Aile Komşu Kızı

20:00 Hekimoğlu

22:15 Dudullu Postası

23:30 Geniş Aile Komşu Kızı

23:45 Berat Kandili Özel

Kaynak: InterSinema.com