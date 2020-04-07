07 Nisan 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:00 Kurtuluş Günü Felaketi

00:45 Cesur Adamlar

01:45 Avanak Abdi

03:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

05:30 Pazar Sürprizi

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yol Arkadaşım

20:00 Güldür Güldür Show

22:30 Yol Arkadaşım

23:45 Cesur Adamlar

Kaynak: InterSinema.com