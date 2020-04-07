07 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
07 Nisan 2020 Salı günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
07.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 06:45
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:00 Kurtuluş Günü Felaketi
00:45 Cesur Adamlar
01:45 Avanak Abdi
03:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:30 Pazar Sürprizi
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım
20:00 Güldür Güldür Show
22:30 Yol Arkadaşım
23:45 Cesur Adamlar
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler: Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisi, Adamlar, TV, TV