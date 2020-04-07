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07 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

07 Nisan 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

07.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 06:45
07 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:15 Güzel Köylü

01:50 Kiralık Aşk

03:20 Kiralık Aşk

04:00 Türk Müziği

05:00 Erkenci Kuş

05:00 Sevdim Seni Bir Kere

05:50 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Anne

20:00 Görümce

22:15 Sefirin Kızı

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Güzel Köylü, Kiralık Aşk, Star, TV, TV
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Haberler ›› TV ››07 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Haberler

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