07 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

01:35 52 Hafta

02:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:55 Diriliş Ertuğrul

03:40 Mavi Bisiklet

03:55 Ferhunde Hanım ve Kızları

04:35 Meraklı Köfteci

05:00 Ailenin Yeni Üyesi

05:05 İyilik Kulübü

05:45 İncir Ağacı

06:00 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

07:45 Uğurlugiller

08:00 İyilik Kulübü

08:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:45 Zinde Kal

14:15 Dizi

14:15 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:15 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

16:15 Uzaktan Erişim

17:15 Meraklı Köfteci

17:15 Çarıklı Milyoner

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

20:00 Berat Kandili Özel

21:30 3'te 3 Tarih

22:00 3'te 3 Tarih

23:40 Mavi Bisiklet

23:45 Ya İstiklal Ya Ölüm

Kaynak: InterSinema.com