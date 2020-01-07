07 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
01:00 Lig Arası
02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Haftanın Öyküleri
04:30 İlk Yarının Golleri
04:30 Maç Sonu
04:45 Maç Saati
06:00 beIN Manşet
06:30 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
09:15 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Lig Arası
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Kısa Özet
11:00 Haftanın Öyküleri
11:30 Dünden Bugüne
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
14:00 Maç Saati
15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
15:30 Haftanın Öyküleri
16:00 Lig Arası
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 Futbolun Şehirleri
20:00 Lig Arası
21:00 beIN Manşet
22:30 İngiltere Lig Kupası Maç Özetleri
23:00 İngiltere Lig Kupası Maç Özetleri