07 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Wrc
01:30 Haberler
01:35 Alp Disiplini
02:15 Alp Disiplini
03:30 Kayakla Atlama
05:00 Biatlon
06:00 Biatlon
07:00 Kayakla Atlama
08:00 Kayaklı Koşu
09:00 Kayaklı Koşu
10:00 Kayaklı Koşu
11:00 Alp Disiplini
12:15 Alp Disiplini
13:30 Olimpiyat Oyunları
14:00 Olimpiyat Oyunları
15:30 Alp Disiplini
16:15 Alp Disiplini
17:00 Alp Disiplini
18:30 Alp Disiplini
19:30 Kayakla Atlama
20:30 Kayakla Atlama
21:30 Kayakla Atlama
22:30 Kayakla Atlama
23:25 Haberler
23:30 Alp Disiplini