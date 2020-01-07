Haberler » Sinema » 07 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı - Haberler

07 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

07 Ocak 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

07.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 06:45 07 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

01:45 Temizlik Benim İşim

03:30 Zuhal Topal’la Sofrada

05:30 Ferhat ile Şirin

05:45 İnadına Aşk

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Şevkat Yerimdar

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Geçmiş Olsun

22:30 Maskeli Beşler Kıbrıs


Zuhal Topal, Fox, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:46   ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu - Haberler
07:45   Tayland'da ciddi sağlık sorunu olanlara ücretsiz kenevir yağı dağıtılmaya başlandı - Haberler
07:44   Kontrolden çıkan araç benzinliğe böyle daldı - Haberler
07:32   Ruhani, 52 noktanın vurulacağını söyleyen Trump'a cevap verdi: 290'ı unutma - Haberler
07:15   Avustralya'daki yangınlar sanatı da vurdu: Picasso ve Matisse sergileri kapatıldı - Haberler
00:28   Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden yeni ittifak hamlesi - Haberler
00:16   Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı - Haberler
00:15   Uzmanlardan önemli uyarı: WhasApp'tan gelen linkler virüslü olabilir - Haberler
23:29   Ankara'da okullar tatil mi? Vali Şahin'den açıklama geldi - Haberler
7.01.2020 07:50:40