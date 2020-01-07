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07 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

07 Ocak 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

07.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 06:45 07 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çember: Şehrin Günahları

02:00 Sevdim Seni Bir Kere

03:10 Cesur ve Güzel

04:40 Kiralık Aşk

04:40 Benim Tatlı Yalanım

05:45 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Çocuk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Çin Seddi

22:00 Çin Seddi

23:45 Çocuk


Kiralık Aşk, Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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