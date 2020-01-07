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07 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

07 Ocak 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

07.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 06:45 07 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kalandar Soğuğu

02:35 Aileler Yarışıyor

03:40 Seksenler

04:05 1'de Bugün

04:15 İncir Ağacı

04:50 Benim Adım Melek

05:05 Benim Adım Melek

05:20 İyilik Kulübü

07:00 İyilik Kulübü

07:45 İncir Ağacı

08:45 Baba Can'dır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:10 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tutunamayanlar


Benim Adım Melek Dizisi, Seksenler, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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