07 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Kalandar Soğuğu
02:35 Aileler Yarışıyor
03:40 Seksenler
04:05 1'de Bugün
04:15 İncir Ağacı
04:50 Benim Adım Melek
05:05 Benim Adım Melek
05:20 İyilik Kulübü
07:00 İyilik Kulübü
07:45 İncir Ağacı
08:45 Baba Can'dır
11:35 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:10 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tutunamayanlar