07 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
02:45 TFF 1. Lig Top 10
02:45 Süper Lig Top 10
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 Süper Lig Top 10
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:45 TFF 1. Lig Top 10
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:00 Taraftar
11:15 Haftanın Öyküleri
11:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Haftanın Öyküleri
15:30 Maç Saati
15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
15:45 Eski Dostlar
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:45 Süper Lig Top 10
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
17:00 Taraftar
17:15 Haftanın Öyküleri
17:30 TFF 1. Lig Top 10
17:45 Süper Lig Top 10
17:45 Süper Lig'in Gol Kralları
18:00 Taraftar
18:00 Haftanın Öyküleri
18:00 beIN Manşet
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
19:00 Taraftar
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:15 Süper Lig Top 10
19:30 Maç Önü
20:00 Türkiye'de Haftanın Golleri
20:00 BTCTurk Malatya - MKE Ankaragücü
20:30 Süper Lig Top 10
20:45 TFF 1. Lig Top 10
20:45 Devre Arası
21:00 BTCTurk Malatya - MKE Ankaragücü
21:00 beIN Manşet
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Maç Sonu
22:30 Süper Lig Maç Sonu
22:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
23:00 Taraftar
23:30 Dünden Bugüne