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07 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

07 Şubat 2020 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

07.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 07.02.2020 06:4507 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Gece Kafası

01:00 Kelime Oyunu

02:30 Kanıt

03:30 Sende Yap

03:50 Kelime Oyunu

04:30 Yalan Dünya

05:00 Çok Gezenti

06:00 Annem

07:45 Çocuklar Duymasın

10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:00 Sağlıkla Gülümse

17:00 Annem

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

23:30 Kanıt


Yalan Dünya, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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