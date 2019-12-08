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08 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı

08 Aralık 2019 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

08.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 06:4508 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Hercai

03:20 Canevim

05:30 Kara Para Aşk

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Bir Zamanlar Çukurova

15:40 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kimse Bilmez


Atv, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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