08 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:00 Maç Sonu
01:30 Maç Saati
02:00 Süper Lig Maç Sonu
03:30 Kısa Özet: Fenerbahçe - Gençlerbirliği
03:30 Maç Saati
03:45 Dünden Bugüne: Kasımpaşa - Beşiktaş
04:00 Maç Saati
05:15 Maç Saati
05:30 Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Futbolun Şehirleri
12:15 Süper Lig'in Gol Kralları
13:35 Maç Başlıyor
14:00 İH Konyaspor - Gaziantep FK
14:45 Devre Arası
15:00 İH Konyaspor - Gaziantep FK
16:00 Maç Önü
16:00 Maç Sonu
16:30 Antalyaspor - Trabzonspor
16:35 Maç Başlıyor
17:00 Maç Önü
17:15 Devre Arası
17:30 Antalyaspor - Trabzonspor
18:30 Maç Önü
19:00 Kasımpaşa - Beşiktaş
19:45 Devre Arası
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş
21:00 Maç Sonu
21:15 Maç Önü
21:15 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Maç Saati