08 Aralık 2019 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Gece Haberleri
01:00 Gece Haberleri
01:15 CNN TÜRK Masası
04:00 Gece Haberleri
04:15 Hafta Sonu
05:00 Gece Haberleri
05:10 5N1K
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
09:45 Özel Sektör
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
11:05 Şeffaf Oda
12:00 Haber
12:40 Spor
13:00 Haber
14:00 Yeşil Doğa
15:00 Haber
15:20 Keşfetmeye Değer
16:00 Haber
16:15 7. Vites
17:00 Haber
17:40 Spor
18:00 Haber
18:15 Dünyadan
19:00 Ana Haber
21:00 Para Dedektifi
22:00 Yeşil Doğa
23:00 Haber
23:10 Pazar Akşamı Futbol