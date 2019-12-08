08 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Ahtapot Köpekbalığı 2

03:00 Arda'nın Mutfağı

03:45 Müzik Arası

04:45 İkizler Memo-Can

06:45 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Azize

16:15 Afili Aşk

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Zalim İstanbul