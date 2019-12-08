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08 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

08 Aralık 2019 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

08.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 06:4508 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Züğürt Ağa

02:00 Güvercin

04:15 Ufak Tefek Cinayetler

05:40 Güvercin

07:00 Züğürt Ağa

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Benim Tatlı Yalanım

15:45 Çocuk

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin

23:30 Replikalar


Züğürt Ağa, Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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