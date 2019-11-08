08 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Braga - Beşiktaş
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
02:15 Maç Saati
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Top 10
08:45 Maç Saati
10:30 TFF 1. Lig Top 10
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
11:00 Süper Lig Özel
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
16:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:00 Taraftar
17:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
18:00 Süper Lig Top 10
18:00 Dünden Bugüne
18:30 Futbolun Şehirleri
19:15 Süper Lig Top 10
19:30 Maç Önü
20:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa
21:15 Devre Arası
21:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa
22:30 Süper Lig Maç Sonu