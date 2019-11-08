08 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Aktüel Futbol
01:55 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası (Son 16) Karş.
01:55 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Maçı
02:45 İngiltere Premier Lig Panorama
02:50 Almanya Bundesliga Panorama
03:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası (Son 16) Karş.
03:00 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Maçı
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:35 Bundesliga
06:20 A Milli Futbol Takımı Özetler
06:45 Spor Atlası
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:50 Efsanelerin İzinde
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:10 Lig Raporu
12:40 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş. Özetler
12:40 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Maçı
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Lig Raporu
16:30 1. Lig Gündemi
17:25 Takvim Yaprakları
17:30 Spor Akşamı
18:20 Süper Lig Goller
18:30 Spor Merkezi
20:30 Dakika Skor
22:15 Stadyum