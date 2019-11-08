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08 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı

08 Kasım 2019 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

08.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 06:45 08 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:35 Kurtlar Vadisi Vatan

03:15 Aileler Yarışıyor

04:40 Misafirim Var

05:50 Seksenler

06:55 İncir Ağacı

08:00 Şampiyon

11:35 1'de Bugün

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:45 Mevlid Kandili

21:00 Payitaht Abdülhamid


Seksenler, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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