08 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:00 Maç Sonu
01:15 Süper Lig Maç Sonu
02:00 Maç Sonu
02:00 Süper Lig Maç Sonu
03:15 Özel Röportaj
03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
04:30 Idrissa Gueye İle Seyahat
04:30 Maç Saati
05:00 Dünden Bugüne
05:30 Maç Sonu
05:45 Süper Lig Maç Sonu
06:15 UEFA Şampiyonlar Ligi
07:00 Maç Saati
07:15 Özel Röportaj
08:45 Maç Saati
09:30 Maç Sonu
09:45 Süper Lig Maç Sonu
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Taraftar
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
13:05 Maç Başlıyor
13:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
14:15 Devre Arası
14:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor
14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:00 Futbolun Şehirleri
15:30 Maç Önü
15:30 Maç Sonu
16:00 UEFA Avrupa Ligi
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
17:00 Gaziantep FK - Trabzonspor
17:30 Dünden Bugüne
17:45 Devre Arası
18:00 Gaziantep FK - Trabzonspor
18:00 Maç Önü
19:00 DG Sivasspor - Galatasaray
19:00 Maç Önü
19:45 Devre Arası
20:00 DG Sivasspor - Galatasaray
20:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor
20:45 Devre Arası
21:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor
21:00 Maç Sonu
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:30 Maç Saati