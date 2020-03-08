08 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

02:00 Maç Sonu

02:00 Süper Lig Maç Sonu

03:15 Özel Röportaj

03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

04:30 Idrissa Gueye İle Seyahat

04:30 Maç Saati

05:00 Dünden Bugüne

05:30 Maç Sonu

05:45 Süper Lig Maç Sonu

06:15 UEFA Şampiyonlar Ligi

07:00 Maç Saati

07:15 Özel Röportaj

08:45 Maç Saati

09:30 Maç Sonu

09:45 Süper Lig Maç Sonu

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Taraftar

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:05 Maç Başlıyor

13:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:15 Devre Arası

14:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:00 Futbolun Şehirleri

15:30 Maç Önü

15:30 Maç Sonu

16:00 UEFA Avrupa Ligi

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

17:00 Gaziantep FK - Trabzonspor

17:30 Dünden Bugüne

17:45 Devre Arası

18:00 Gaziantep FK - Trabzonspor

18:00 Maç Önü

19:00 DG Sivasspor - Galatasaray

19:00 Maç Önü

19:45 Devre Arası

20:00 DG Sivasspor - Galatasaray

20:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor

20:45 Devre Arası

21:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor

21:00 Maç Sonu

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Maç Saati