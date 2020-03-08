08 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Stadyum
04:15 Lig Raporu
04:15 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
04:45 Crystal Palace - Watford
04:45 Spor Atlası
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 Futbolun En Büyük Sahnesi
07:35 Olimpiyat Yıldızları
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:45 La Liga Özetler
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Süper Spor
10:15 İngiltere Premier Lig Özetler
10:25 Salto
10:35 Sporcu Vizesi
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Spor Kitaplığı
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji
13:45 Süper Lig Özetler
13:50 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji
14:00 Spor Bülteni
14:25 Afjet Afyonspor - Tarsus İdman Yurdu
14:45 Spor Hafta Sonu
15:15 Süper Lig Özetler
15:30 Afjet Afyonspor - Tarsus İdman Yurdu
16:00 Avrupa Stüdyosu
16:30 Spor Bülteni
17:00 Spor Hafta Sonu
17:50 Crystal Palace - Watford
18:45 Süper Lig Özetler
19:00 Crystal Palace - Watford
19:00 Dakika Skor
20:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
21:45 Stadyum
23:55 Teknik Analiz