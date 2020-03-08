08 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

01:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

02:10 Kanıt

02:30 Çok Gezenti

03:30 Rehber

03:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

04:30 Yalan Dünya

04:30 Sen de Yap

05:00 Müzik

06:00 Geniş Aile

07:00 Kavak Yelleri

08:45 Sen de Yap

08:45 Rehber

09:45 Çok Gezenti

10:00 Yeniden Konuşalım

11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

11:15 Yeniden Konuşalım

12:15 Rehber

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

13:30 Sen de Yap

14:30 Küçük Ağa

16:45 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Gece Kafası