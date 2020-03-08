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08 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

08 Mart 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

08.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 08.03.2020 06:4508 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

00:15 Eser Yenenler Show

01:30 Bilginiz Olsun

02:30 8x8

02:45 Doğduğun Ev Kaderindir

04:00 8x8

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:15 Bilginiz Olsun

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Oynat Bakalım

09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

13:00 Hastanede Hayat

14:00 Doğduğun Ev Kaderindir

17:15 Survivor Panorama 2020

17:15 Survivor Panorama Hafta Sonu

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler


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Kaynak: InterSinema.com

8.03.2020 07:19:09