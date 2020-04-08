08 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Lig Hatırası

01:00 Belçika - İtalya

01:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' HIRVATİSTAN - İSP

01:00 Hırvatistan - İspanya

02:40 Futbol Akşamı

03:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar

03:40 ARSENAL GOLLER

04:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ÇEK CUMHURİYETİ -

04:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye

04:00 Portekiz - İzlanda

05:40 Bundesliga

05:40 İngiltere Premier Lig Goller

05:45 Cristiano Ronaldo Goller

05:55 Spor Kitaplığı

06:00 Spor Artı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Formula E Sokak Yarışları

07:00 Canavar Arabalar

07:25 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 Kamu Spotu: İşte Spor

07:55 Kamu Spotu: Evde Spor

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: İşte Spor

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: Evde Spor

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 Bir Oyundan Fazlası

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Portekiz - İzlanda

11:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ÇEK CUMHURİYETİ -

11:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye

12:40 Siyah Beyaz Anılar

12:40 Premier Lig

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Manşet

13:30 Chelsea Goller

13:55 Kamu Spotu: İşte Spor

14:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

14:55 Kamu Spotu: İşte Spor

15:00 Lig Hatırası

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

15:35 Almanya Bundesliga Özetler

15:55 Kamu Spotu: Evde Spor

16:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' İSVİÇRE - FRANSA

16:00 İsviçre - Fransa

16:00 Hırvatistan - İspanya

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Merkezi

19:00 Nostaljik Maçlar

19:00 Unutulma Maçlar (2001)

19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR (2001)

20:40 Inter Goller

20:45 Bir Zamanlar

20:50 Milan Goller

21:00 Futbol Akşamı

22:00 Spor Artı

23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye

23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - İRLAND

23:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti

Kaynak: InterSinema.com