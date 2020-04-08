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08 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

08 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

08.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 06:45
08 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Payitaht Abdülhamid

01:05 52 Hafta

01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:00 Berat Kandili Özel

03:05 Sağlıklı Mutfak

03:40 Mavi Bisiklet

03:45 Berat Kandili Özel

04:20 3'te 3 Tarih

05:05 İyilik Kulübü

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Çarıklı Milyoner

17:15 Şendul Şaban

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Berat Kandili Özel

20:00 Benim Adım Melek

22:00 3'te 3 Tarih

23:55 Kalk Gidelim

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Berat Kandili, TV, TV
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Haberler ›› TV ››08 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

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