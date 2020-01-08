Haberler » Sinema » 08 Ocak 2020 Show Yayın Akışı - Haberler

08 Ocak 2020 Show Yayın Akışı

08 Ocak 2020 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

08.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 06:45 08 Ocak 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:00 Çukur

00:15 Özgürlük Savaşçısı

02:15 Özgürlük Savaşçısı

04:15 Kuaförüm Sensin

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

21:45 Şekerpare

23:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk


Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisi, Özgürlük Savaşçısı, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:20   Son dakika: İran, Irak'ta ABD üslerine füze ile saldırdı - Haberler
07:02   Son dakika: İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü - Haberler
06:56   İran'da yolcu uçağı düştü - Haberler
06:55   Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağı İran'da kalkış sonrası 'teknik sebeplerden' düştü - Haberler
06:52   Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait 180 yolculu uçak kalkışından kısa süre sonra düştü - Haberler
00:57   İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri - Haberler
00:28   Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya anlaşmasını eleştirdi: Egemenlik haklarımızı ihlal ediyor - Haberler
23:30   Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim - Haberler
22:55   Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü - Haberler
8.01.2020 07:27:54