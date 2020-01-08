08 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Hedef Süper Lig
03:30 Transfer Gündemi
05:30 Spor Artı
06:30 2019 Derleme
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2019 Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:50 2019 Derleme
11:00 Spor Manşet
12:00 2019 Derleme
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:00 Kamp Günlüğü
19:00 Spor Merkezi
21:00 Spor Ana Haber
21:30 Futbol Aklı
23:00 Transfer Gündemi