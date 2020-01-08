Haberler » Sinema » 08 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

08 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

08 Ocak 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

08.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 06:45 08 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Artı

02:00 Hedef Süper Lig

03:30 Transfer Gündemi

05:30 Spor Artı

06:30 2019 Derleme

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2019 Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:50 2019 Derleme

11:00 Spor Manşet

12:00 2019 Derleme

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:55 İngiltere Premier Lig Panorama

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:00 Kamp Günlüğü

19:00 Spor Merkezi

21:00 Spor Ana Haber

21:30 Futbol Aklı

23:00 Transfer Gündemi


Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:20   Son dakika: İran, Irak'ta ABD üslerine füze ile saldırdı - Haberler
07:02   Son dakika: İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü - Haberler
06:56   İran'da yolcu uçağı düştü - Haberler
06:55   Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağı İran'da kalkış sonrası 'teknik sebeplerden' düştü - Haberler
06:52   Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait 180 yolculu uçak kalkışından kısa süre sonra düştü - Haberler
00:57   İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri - Haberler
00:28   Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya anlaşmasını eleştirdi: Egemenlik haklarımızı ihlal ediyor - Haberler
23:30   Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim - Haberler
22:55   Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü - Haberler
8.01.2020 07:28:05