08 Ocak Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

8 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah,1029 ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257198)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262885)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI,1.AYAZMA,1.AYDIN,1.CAN,1.CANAN,1.CEVİZ,1.CEYLAN,1.DERYA,1.DİLEK,1.ERAY,1.GONCA,1.KAHRAMAN,1.KALE,1.KEKLİK,1.KIRLANGIÇ,1.MARTI,1.MİMOZA,1.NİLÜFER,1.PINAR,1.SEDİR,1.TOMURCUK,1.ÇELİK,1.ŞEBNEM,10.GÜL,2.BÜLBÜL,2.KARDELEN,2.KARTAL,2.KAYNAK,2.SERÇE,2.SÖĞÜT,2.ÇAYIR,2.ŞEN,3.BAHÇE,3.GÜRGEN,3.KANARYA,3.KARANFİL,3.YAKUT,3.ZAMBAK,4.DEFNE,4.ÇİMEN,5.MENEKŞE,5.SÜMBÜL,ALANCIK,ALTKÜME,ARDINÇ,AVŞA,BENTLER,BORA,BURGAZ YOLU,BİRLEŞİK,CEBECİ,CUMHURİYET,DARI,DEMET,DEMİR,DOLUNAY,DİŞBUDAK,EBRU,FİDAN,GÖKNAR ÇIKMAZI,GÖKPINAR,GÖKTÜRK,GÜVERCİN,HARMANLAR,HAYAL,HAYAT,HİLAL,ILGIN,KABAN,KADİFE,KARACA,KEMER BOYU YOLU,KILINCI GÖL,KIVRIM,KUMLUGEÇİT,KÖPRÜBAŞI,KİRAZLI YOLU,LALEZAR,LAVANTA,MELİSA,MEMBA,MISIR,MİS,NAKIŞ,OKURLAR,ORMAN,OVA,OVACIK,PANAYIR ÇAYIRI,PIRLANTA,PLATO,PİRAMİT,RABİA,RUMELİ,SALKIM,SERA,SOYDAN,SÜVARİ,TAN,TURKUAZ,TÜLAY,TÜRKMEN,YOLCU,YUMAK,YÜCEL,ZAKKUM,ÇALIŞKAN,ÇAM,ÇAMLICA,ÇAMLIK,ÇEŞMEBAŞI,ÇIKMAZ,ÜSTKÜME,İRİS,İSTANBUL,ŞİFA sk/ MİMAR SİNAN mah 1.BURCU,1.CAMİ,1.GÜNBATIMI,1.HAYAT,1.HUZUR,1.KEKİK,1.KUMRU,1.LEYLAK,1.SEVİNÇ,1.ÇAKMAK,1.ÇAMLIK,2.ATMACA,2.CANAN,2.CEVİZ,2.DENİZ,2.FİLİZ,2.KESTANE,2.KÜLTÜR,3.YASEMİN,4.KANARYA,4.NEŞE,7.GÜL,ABDULHAMİT HAN,AHİ,ATA,AY,AYHAN,AYIŞIĞI,BAHÇEKÖY,CENDERE YOLU,DELEN,DERE,DEVRİM,ESİNTİ,FATİH,FIRIN,FISTIK,GÜNER,HAMİDİYE,IŞIK,KARTAL,KEREM,KUBİLAY,KÜMBET,LADİN,MANOLYA,OKUL,PAPATYA,REYHAN,TARÇIN,TEVFİK EFENDİ,YAKUT,YAPRAK,YILDIZ,ZÜMRÜT,ÇAPA,ÇATAL ÇİFTLİK,ÇINAR,ÇİLEK,İMAM HASAN,İREM sk/ MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS,1.BOR 01:00-03:00 saatleri arasında süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259490)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk/ CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk/ FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268865)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1987.,1988.,1989. sk// ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 293. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268011)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN,ALTAY sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832.,832/1.,833.,834.,835.,835/1.,836.,836/1.,836/2.,837/1.,869.,869/1.,869/2.,869/3.,869/4.,870.,871.,872.,873.,874.,875.,876.,876/1.,876/2.,878.,879.,879/1.,879/2.,880.,881.,882.,883.,884.,884/1.,884/2.,885.,900/1.,AKŞEMSETTİN,CAHİT ZARİFOĞLU,HIZIREFENDİ,SEFA,TURGUT REİS,İBRAHİM HAYIRLIOĞLU,İMAM HATİP LİSESİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268148)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301.,306/1.,307.,308.,309.,312.,MAHMUTBEY,MEHMET AKİF ERSOY,NAMIK KEMAL sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268153)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ,2566.,2568.,2569.,2570.,2571.,2572.,2577.,2578.,2586.,2586/2.,2587.,2588.,2589.,2590.,2591.,2592.,2596.,P,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269037)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AKGÖREN,ETİLER,SARIOBA,SEHERYILDIZI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268061)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALPER,GÖKTUĞ,GÖKÇE,UMUT,İLHAN sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA,BAĞCILAR,MERİÇ,RÜZGARLI,TELSİZ sk/ MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN,ÇİÇEK sk 13:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268149)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah AKDENİZ,AYVACIK,MAHMUDİYE,ORHAN,SALCI,YAVUZ,ÖĞRETİCİ,ŞAİR,ŞAİR NEDİM ÇIKMAZI sk/ MAREŞAL ÇAKMAK mah AYVACIK,AZAK,CEYLAN,MAHMUDİYE,MERCAN,MIZRAK,MURAT,MUSTAFA,ORHAN,ORTAÇ,POSTA,ÖĞRETİCİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269005)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1579.,3026.,3076.,AKÇABURGAZ,HADIMKÖY YOLU sk/ OSMANGAZİ mah 3121. sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1581. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271057)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ÖRDEK sk/ NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207.,AHU,ALİ RIZA BEY,ANKAKUŞU,ARMAĞAN,BAĞLAN,EFSANE,HAYAT,KAVAKLI,KEKLİK,KIRLANGIÇ,LALEZAR,PELİN,UMUT,YAŞAM,YILDIZ,YUNUS EMRE,ÇARŞI,ÖMÜR sk/ İSTİKLAL mah GAZİ sk/ ŞEHİTLER mah 2610.,BADEM,GAZİ,KAVAK,KAYIN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270071)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 310.,CAN,DENİZ,DOĞA,DUYGU,GÜNEŞ,HATIRA,MEHTAP,SELAM,ÇAMLIBEL sk/ OSMANGAZİ mah AYASOFYA sk/ ŞEHİTLER mah BOSTAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270061)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU,BEYAZ LALE,KİREÇBURNU CAMİ,ÖZDENİZ sk/ TARABYA mah ARABAYOLU,TAFLAN,TURUNÇ,YAYLA,ÖZ NEŞE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271120)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALTAN,DURGUN,KANLICA,OKUL ALTI,YENİ YOL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270049)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ŞALCIKIR sk/ TARABYA mah ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270050)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SIRASELVİLER sk/ KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah AĞAYI SEBİL,BALTACI ÇIKMAZI,BİLLURCU,BİLLURCU ÇIKMAZI,HOCAZADE,LAPACI ÇIKMAZI,MAÇ,MAÇ ÇIKMAZI,MÜCADELE ÇIKMAZI,ÇUKURLU ÇEŞME sk/ KULOĞLU mah SIRASELVİLER,TURNACI BAŞI sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271704)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah BALO,NEVİZADE,SOLAKZADE,YEŞİLÇAM,İSTİKLAL sk/ KAMER HATUN mah KAMER HATUN sk/ KULOĞLU mah İSTİKLAL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271708)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 357.,358.,359.,409.,410.,411. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271106)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SIRASELVİLER sk/ KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ABDULLAH,KÜÇÜK PARMAK KAPI,MEŞELİK,TAKSİM KUYU,ÇUKURLU ÇEŞME,İPEK,İSTİKLAL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271147)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah DÜZGÜN,ERDEM,ESERCİ,GİRNE,KAPLICALAR,POLİGON,SEVİM,SEZGİN,YENİGÜN,ÇAKMAK sk/ YENİKÖY mah DAİRE,DEFİNE,KÖYBAŞI,VAPUR İSKELESİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282771)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR,ALSANCAK ÇIKMAZI,AZİM ÇIKMAZI,AĞAÇALTI,BULUT ÇIKMAZI,CEM,DEĞER,DİREKLİ,HACI ALİ PAŞA,HAYDAR ALİYEV,HEKİM,KEÇECİZADE,KİREÇ BAYIRI,KİREÇLİ ÇEŞME,MEHMET EFENDİ,MISIR,MÜHENDİS HÜSEYİN,RAİF BEY,SERİN ÇIKMAZI,SU YOLCU BEKİR,TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI,YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL,ÇAM YOLU,ÖMÜR TEPE,İSHAK sk/ TARABYA mah ÇAM YOLU sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282777)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ARDIÇ,PALMİYE,UĞUR MUMCU sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277383)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ARDIÇ,LALE sk 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277407)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BEŞEVLER,ÇATALCA sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277323)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA,709.,710.,AŞIK VEYSEL,FULYA,GONCAGÜL,HATBOYU,KESTANE,MİNE,PELİN,ÇINAR,ŞEHİT CEMAL DİNÇ sk 09:30-17:30 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283027)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL,KÜÇÜK NERGİS sk/ 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277410)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR,DENİZCİ,DENİZKENT,ERGUVAN,NECATİ KALFA,SAKARYA,TAÇ,TERAKKİ,YEŞİLKENT sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283303)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN,BEBEK BOSTANI,CEVDETPAŞA,DAYIBEY,EHRAM YOKUŞU,ERGUVAN,GERMENCİK,KÜÇÜKBEBEK,KÜÇÜKBEBEK DERE,TANOVA SİTESİ YOLU,YENİYOL ÇIKMAZI,ÇATALHÖYÜK,ÖZLEMLİ,İBRİKTAR,İBRİKTAR ARALIĞI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2273868)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah UZUNCA sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY,BEYAZGÜL,BOYALIKÖŞK,ELÇİ,HAREMEYN,HAREMEYN ÇIKMAZI,KİREÇHANE,LÜTFİYEMEVKİİ,PALACI,REŞAT NURİ GÜNTEKİN,SEKBANLAR,VEZİRKÖŞKÜ,ÇELİK sk/ BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI,BAĞARASI,BEBEK HAMAMI,BEBEKÖY,BORNOVA,BOSTANÜSTÜ,BÜYÜKBEBEK DERESİ,CEMRE,CEVDETPAŞA,ECZANE ÇIKMAZI,EHRAM YOKUŞU,ERCÜMENT EKREM TALU,GERMENCİK,HÜSNÜ KORTEL,KARAMAN,KORTEL KORUSU YOLU,LÜTFİYEMEVKİİ,MANOLYA,MEYGEDE,NEŞE,REŞAT NURİ GÜNTEKİN,SELÇUK,VEZİRKÖŞKÜ,VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI,YENİYOL ÇIKMAZI,YOĞURTÇU ZÜLFÜ,ÖZLEMLİ,İNŞİRAH sk/ KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI,PALACI,SEKBANLAR,İETT BLOKLARI YOLU sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2273869)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758.,1759.,1760.,1761.,1762.,1763.,1764.,1765.,MEHMET AKİF,ŞEHİT HACI ALKAN sk/ KEMALPAŞA mah HACI BEKTAŞİ VELİ sk 09:00-11:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277350)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655.,KÜÇÜK HALKALI sk 13:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277414)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1656.,1657.,1663.,1665.,1666.,1667.,1668.,1669.,1670.,1672.,1673.,1674.,1675. sk 11:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277380)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283438)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM,ARPA,DİLEK,NATO,NATO ÇIKMAZI,NUSRET,OĞUZELİ,SARIKAYA,ÇAVDAR,İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283439)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN,1.TOMURCUK,SERA,ÇEŞMEBAŞI,İSTANBUL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284406)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEYLAN,2.KAYNAK,3.KARANFİL,DEMİR,GÖKPINAR,GÖKTÜRK,KARACA,KIVRIM,MISIR,NAKIŞ,ORMAN,ZAKKUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283460)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKTENLİ,AKÇAKENT,ALTINTAŞ,ATASÖZÜ,AĞRI DAĞI,BARAJ,BASİRET,BÖĞÜRTLEN,BÜYÜKYALI,BİLGE,CÖMERT,ESLEM,FAZİLET,GÖKÇE,IĞDIR,KALEKAPI,KALİTE,KISIKLI,KOZALAKLI,KOÇAK,MAYIS,MUTLUGÜL,MUZAFFER,NASİP,OMUZDAŞ,ORUÇ,PANCAR,SAKİNE,SAKİNLER,SENİH,SPOR,ULUDAĞ,URAL,VARIŞ,YORULMAZ,YUSUF,ZİYAFET,ÖMER SEYFETTİN,ÜZÜMBAĞI,İNANÇ,ŞAMDAN sk/ SANCAKTEPE mah ALBAYRAK,ALPARSLAN,AYDOS,BENT,DEMİRYOLU,ESENDORUK,GÜMÜŞKUMSAL,HALİL ALBAYRAK,KEMAL KAYACAN,KULA,KÜÇÜKMENDERES,MERYEM,METİN,MOĞOL,NECİP FAZIL KISAKÜREK,NİYAZİ ALBAYRAK,RAHMİ ALBAYRAK,SAMİ ALBAYRAK,SEYHAN,TUANA,YEŞİLEVLER,YEŞİLOVA,YEŞİLÇAM,İLİM,İRADE,İÇEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283456)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ,KARACABEY sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271752)