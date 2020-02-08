08 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Maç Sonu
01:00 Maç Saati
01:45 Süper Lig Maç Sonu
02:30 Dünden Bugüne
02:45 Süper Lig Top 10
03:00 beIN Manşet
03:00 Sahne Arkasında
04:00 Maç Saati
05:45 TFF 1. Lig Top 10
05:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
11:00 Taraftar
12:00 Maç Saati
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
13:45 Maç Saati
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:00 Sahne Arkasında
15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Süper Lig Maç Önü
16:45 Süper Lig Top 10
17:00 TFF 1. Lig Top 10
17:00 Beşiktaş - Gaziantep FK
17:15 Haftanın Öyküleri
17:45 Süper Lig'in Gol Kralları
17:45 Devre Arası
18:00 Beşiktaş - Gaziantep FK
18:00 Taraftar
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:30 Maç Önü
20:00 BTCTurk Malatya - MKE Ankaragücü
20:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
20:45 Devre Arası
21:00 BTCTurk Malatya - MKE Ankaragücü
21:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:30 Dünden Bugüne