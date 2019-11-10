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09.05'te Serdivan'da hayat durdu

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Serdivan Belediyesi Hizmet Binası'nın önünde düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:2909.05'te Serdivan'da hayat durdu
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Belediyesi Hizmet Binası'nın önünde düzenlenen törenle anıldı.

Anma programına Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu ve Zabıta Müdürlüğü Personeli katıldı. Türk Bayrağı'nın yarıya indirilmesinin ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde başlayan saygı duruşuna tören alanındaki katılımcıların yanı sıra yoldan geçen vatandaşlar da eşlik etti.

Törenin ardından açıklamada bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıldönümünde saygı ve rahmetle andıklarını belirterek Atatürk'ün sadece Türk milletinin değil bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir lider olduğunu vurguladı. Türk milletinin refahı ve geleceği için Atatürk'ün sürekli yeniyi ve mükemmeli aradığına değinen Başkan Alemdar, "Onun bizlere armağanı olan Cumhuriyet; aziz milletimizin büyüklüğünün, gücünün ve tarih arenasındaki yerinin en önemli temelidir. Atatürk'ün öngördüğü muasır medeniyetler seviyesi hedefine emin adımlarla yürürken, ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde gelişmesi ve büyümesi için tüm gayretimizi ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.

Alemdar, "Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin unutulmaz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Mustafa Kemal Atatürk, Serdivan, Güncel

Kaynak: İHA

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