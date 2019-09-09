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"09.09.2019"da dünya evine girdiler

Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, "09.09.2019" tarihinde evlenmek isteyen 99 çifte "ömür boyu mutluluklar" dileyerek, Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde nikahlarını kıydı.

09.09.2019 16:18
Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, "09.09.2019" tarihinde evlenmek isteyen 99 çifte "ömür boyu mutluluklar" dileyerek, Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde nikahlarını kıydı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, nikahlarını özel bir güne denk getirmek isteyen çiftler, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuru yaptı.
"09.09.2019" tarihinde nikah kıydırmak isteyen 99 çift nikah salonlarına geldi.
Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklar diledi.
Çiftler de belediyeye hizmeti için teşekkür etti.

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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