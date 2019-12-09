09 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Sonu
00:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Maç Sonu
01:45 Futbolun Şehirleri
02:45 UEFA Avrupa Ligi
02:45 Maç Saati
03:30 Maç Saati
04:45 Maç Sonu
05:15 Maç Sonu
06:30 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Sonu
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
11:00 UEFA Avrupa Ligi
12:30 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Maç Sonu
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
17:45 My Story
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Önü
20:00 İM Kayserispor - Çaykur Rizespor
20:45 Devre Arası
21:00 İM Kayserispor - Çaykur Rizespor
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Sonu
23:30 STSL Maç Özetleri
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin