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09 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Aralık 2019 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

09.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 06:4509 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Sonu

00:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

02:45 UEFA Avrupa Ligi

02:45 Maç Saati

03:30 Maç Saati

04:45 Maç Sonu

05:15 Maç Sonu

06:30 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Sonu

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

11:00 UEFA Avrupa Ligi

12:30 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Maç Sonu

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:45 My Story

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

20:00 İM Kayserispor - Çaykur Rizespor

20:45 Devre Arası

21:00 İM Kayserispor - Çaykur Rizespor

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

23:30 STSL Maç Özetleri

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin


beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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