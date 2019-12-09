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09 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

09 Aralık 2019 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

09.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 06:4509 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:45 Sibirya Ekspresi

04:30 5N 1K

05:15 İkizler Memo-Can

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Zalim İstanbul


Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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