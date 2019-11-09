09 Kasım 2019 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel
01:35 Kanatsız Kuşlar
04:30 Kara Para Aşk
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kimse Bilmez
13:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
16:00 Hercai
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?